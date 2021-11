Ruba un paio di scarpe, “L’ho fatto sotto effetto del vaccino anti-covid”

ASSISI – Fermata per avere cercato di sottrarre un paio di scarpe in un negozio, una donna si è giustificata con i carabinieri della compagnia di Assisi sostenendo che non si rendeva conto delle proprie azioni a causa della dose di vaccino anti-Covid somministrata poche ore prima.

Lo riferiscono gli stessi militari che l’hanno denunciata a piede libero per furto.

La donna è stata vista aggirarsi all’interno nel negozio provandosi varie scarpe in mostra. L’atteggiamento ha però insospettito gli addetti ai controlli dell’esercizio commerciale, che hanno chiamato i carabinieri. Dagli accertamenti è quindi emerso che tra una prova e l’altra, la signora aveva nascosto un paio di scarpe nella borsa, per poi cercare di uscire dal negozio, facendo però scattare l’allarme dell’antitaccheggio. Giunta alla sua auto è stata fermata e controllata dai carabinieri, che l’hanno accompagnata in caserma e denunciata. Interrogata sul perché avesse compiuto tale gesto, ha riferito di non essersene resa conto per il vaccino.

Complessivamente nel week-end i carabinieri hanno controllato 25 autovetture ed identificato 43 persone, elevando 2 infrazioni al Codice della Strada.