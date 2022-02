Ritorno dello scritto all’esame di maturità: studenti oggi in piazza a Perugia

Sotto lo slogan “Gli immaturi siete voi” anche a Perugia oggi gli studenti hanno manifestato contro la reintroduzione dello scritto all’esame di maturità.

“Dopo due anni di pandemia e totale incertezza, ecco che il ministero decide improvvisamente di reinserire la prima e la seconda prova – hanno detto gli studenti – Non possiamo accettare qualcosa per cui non siamo stati ascoltati o interpellati ed è per questo che abbiamo deciso di mobilitarci.

Non possiamo accettare di essere messi da parte ancora una volta: siamo scesi in piazza in centinaia per rivendicare una maturità diversa, che tenga conto delle problematiche che la Didattica a Distanza ha creato nella nostra formazione.

Ciò che abbiamo passato in questi ultimi due anni non può non fare la differenza e non potrà essere cancellato”.

“Gli studenti di Perugia si sono mobilitati per reclamare un reale ascolto da parte del Ministero – ha detto Anna Pierucci, coordinatrice di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Perugia – che finora ha fatto scelte irragionevoli senza il benché minimo coinvolgimento delle rappresentanze studentesche.”

“Auspichiamo – ha aggiunto Caterina Bigini, coordinatrice regionale di Altrascuola Umbria – che il ministero sia attento alle esigenze che gli studenti hanno manifestato, non è possibile chiudersi nei palazzi senza coinvolgere chi vive la scuola ogni giorno”.