Rissa in un negozio, giovane colpito alla testa con una bottiglia

TODI – I carabinieri della Compagnia di Todi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a vigilare sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione emanate per il contenimento epidemiologico da covid-19, hanno controllato 118 persone, contravvenzionandone 15, e 21 gli esercizi commerciali risultati tutti in regola con le ultime disposizioni.

In particolare nel comune di Deruta, presso un esercizio commerciale, tre giovani per futili motivi hanno dato luogo ad una rissa ove uno dei contendenti, colpito alla testa con una bottiglia, ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Poco dopo, a seguito di perquisizione personale operata nel corso di altro controllo, due giovani sono stati trovati in possesso di un coltello di genere vietato.

Nel comune di Collazzone e Gualdo Cattaneo, un giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, mentre quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di cocaina per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio e le patenti di guida sono state ritirate.