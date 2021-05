Ripar-TI-AMO Futsal, al CLT un clinic con tecnici d’eccezione

TERNI – Un grande appuntamento di futsal quello che sabato 12 giugno andrà in scena presso il Circolo Lavoratori Terni.

Nel quadro generale di ripresa delle attività sportive post emergenza Covid-19, al CLT si riparte dalla formazione dei tecnici, con un’offerta patrocinata dal Coni Umbria e dallo CSAIn, ente di promozione sportiva al quale il CLT si è recentemente affiliato.

Per l’occasione ospiti di eccezione del circolo aziendale saranno mister Marco Abati e mister Alberto Mancini, due tra le maggiori figure del panorama nazionale di calcio a 5 e che, nel loro curriculum, possono vantare esperienze a 360° in moltissime realtà che spaziano dal calcio a 5 maschile a quello femminile e addirittura, per Alberto Mancini, nello staff tecnico della Nazionale maggiore femminile.

Un clinic che dalle 8:00 di mattina alle 19:30 di sera unirà competenze, specificità del ruolo, metodologia di allenamento e, anche grazie alla magnifica cornice del Circolo Lavoratori Terni, tante opportunità di confronto e socializzazione.

La mattina mister Abati e Mancini terranno 3 ore di lezioni teoriche con ausilio di immagini sul ruolo del portiere e sullo sviluppo dei principi di un modello di gioco in una squadra di futsal femminile, alle 13 tutti i partecipanti potranno pranzare presso il ristorante “La Fonderia” (prezzo incluso nel prezzo del clinic), a seguire ci sarà la possibilità di rilassarsi nella piscina olimpionica del CLT prima di entrare in campo per gli approfondimenti dalle 17 alle 19:30 sui temi trattati in forma analitica la mattina.

Programma:

Ore 8:00- Arrivo

Ore 8:15- Colazione ed accoglienza

Ore 9:00 –Lezione Teorica con Marco Abati

Ore 11:00– Pausa

Ore 11:30- Lezione Teorica con Alberto Mancini

Ore 13:00- Pranzo

Ore 15:00- Piscina

Ore 17:00- Pratica in campo sull’allenamento del portiere

Ore 18:00- Pratica in campo sull’allenamento della squadra

Ore 19.30- Fine

Alberto Mancini: Allenatore dei portieri della Colormax Pescara – Feldi Eboli – Real Rieti – Montesilvano maschile e femminile – Nazionale femminile – socio fondatore dell’associazione italiana preparatori dei portieri di futsal AIPPF e della scuola “OGGI ALLENO IO”.

Marco Abati: Tecnico di 1° livello di futsal , allenatore di Olimpus Olgiata femminile (Serie A Èlite), Perugia futsal femminile (Serie A2), Real Rieti maschile (Serie A, Under 19 Nazionale e responsabile del settore giovanile), tecnico, nel 2018, della rappresentativa regionale umbra femminile.

Il costo del clinic è di 40 € a persona, inclusi i costi dell’assicurazione, dell’ingresso in piscina, della colazione e del pranzo.

Per maggiori info ed iscrizioni contattare il 338-3638312 anche whatsapp oppure lo 0744-407545 o inviare una mail a calcio5@polisportivaclt.it