Rimpasto di giunta, Zaffini e Alunni Pistoli: “Riconosciuto il ruolo di Fratelli d’Italia”

TERNI – Apprezzamento per le scelte del sindaco di Terni Latini da parte dei coordinatori regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini e Paolo Alunni Pistoli. “Il sindaco – scrivono in una nota – ha riconosciuto il ruolo di Fratelli d’Italia, grazie alla qualità della nostra azione amministrativa.

Si è così ridisegnato l’equilibrio della Giunta. Il sindaco ha dato la giusta importanza ed il giusto peso a Fratelli d’Italia, secondo partito di maggioranza”.



Soddisfazione viene nello specifica espressa per la nomina del capogruppo in consiglio, Maurizio Cecconelli, alla Cultura e per la delega al Turismo assegnata all’assessore allo Sport, Elena Proietti. “La crescita di Fratelli d’Italia, ribadita ormai da tutti i sondaggi – concludono Zaffini e Alunni Pistoli -, non poteva non aprire nuovi scenari anche a Terni”.