Registro tumori: incontro tra Regione e Università di Perugia

Si è svolto oggi un incontro tra i rappresentanti della Regione Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia per affrontare alcuni temi strategici quali i progetti legati al PNRR con il contributo dell’Università, il punto della situazione sulla stesura del Piano socio-sanitario regionale, l’aggiornamento sulla Convenzione tra Regione e Università, ormai prossima alla firma e il riavvio dei lavori del Registro tumori.

Le delegazioni, guidate dalla presidente della Regione Umbria, dal rettore dell’Università degli studi di Perugia e dall’assessore regionale alla salute, vedevano presenti, tra gli altri, il direttore regionale alla salute, l’amministratore unico di Umbria salute e servizi, il direttore scientifico del Registro tumori e il direttore del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università.

In particolare, l’accordo per il proseguimento delle attività del Registro tumori umbro di popolazione (RTUP) è il frutto di un lungo lavoro che ha portato ad un nuovo modello organizzativo, che grazie alla regia della Regione Umbria ed in virtù del ruolo strategico e dell’apporto logistico di Umbria Salute e Servizi, garantisce la prosecuzione dell’attività scientifica dell’Università di Perugia.

Il Registro Tumori – fa sapere la Regione – riparte sia nella sua funzione di ricerca scientifica che di valutazione dei dati epidemiologici, con l’auspicio di tornare in breve tempo ai risultati prestigiosi raggiunti in passato, a livello nazionale e internazionale. L’aspetto fondamentale è che il Registro coniuga al suo interno sia la prospettiva dell’innovazione e dello sviluppo che quella dell’ordinaria produzione di dati confluenti nel registro tumori nazionale. Il Registro, non si limiterà alla mera registrazione dei dati ma sarà integrato con i programmi di screening e con la rete oncologica: l’obiettivo è di contribuire attivamente allo sviluppo dell’oncologia nella nostra regione e sul territorio nazionale.