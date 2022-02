Reddito di cittadinanza: scoperti e denunciati dai carabinieri tre furbetti

CASCIA – I carabinieri della Stazione di Cascia con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, a conclusione degli accertamenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, hanno denunciato tre persone residenti a Cascia e già note alle forze dell’ordine.

Due donne, madre e figlia, all’atto della presentazione della domanda, allegavano una dichiarazione sostitutiva in cui attestavano una falsa composizione del proprio nucleo familiare e, in più, la madre attestava con un atto a parte un diverso luogo di residenza.

Queste condotte avrebbero indotto in errore i pubblici ufficiali dell’Inps di Spoleto e pertanto alle donne è stato corrisposto un contributo pari a 3.412,06 euro nel periodo compreso tra giugno 2021 e gennaio 2022.

Un uomo, inizialmente disoccupato e già percettore di reddito di cittadinanza, avrebbe omesso di comunicare all’Inps di Spoleto la variazione occupazionale da cui derivano redditi da lavoro dipendente non rilevabili per l’intera annualità in Isee, percependo così un contributo pari a 3.462, 69 euro nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2021.

Le attività d’indagine condotte dall’Arma territoriale e dal Reparto Specializzato hanno permesso di appurare l’elargizione complessiva da parte dell’Inps. di 6.874,75 euro in favore dei tre soggetti.