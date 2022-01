Rapina al portavalori, ferita guardia giurata. E’ caccia ai malviventi

UMBERTIDE – Spari durante una rapina questa mattina a un furgone portavalori fuori dall’ufficio postale di Umbertide, Una guardia giurata, mentre scendeva dal furgone, è rimasta ferita e, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ha riportato numerose contusioni ed un’infrazione dello sterno.

Secondo quanto ricostruito, il furgone doveva consegnare i soldi per il pagamento delle pensioni. Quando la guardia giurata è scesa dal furgone per consegnare il sacco con i soldi, arrivata all’ingresso dell’ufficio postale, è stata aggredita da due rapinatori armati di fucile che hanno sottratto i contanti, dopo aver percosso l’operatore dell’istituto di vigilanza. I malviventi hanno poi raggiunto un complice che si trovava a poca distanza su una Fiat 500 L di colore rosso bordeaux, risultata rubata. Mentre i malviventi si davano alla fuga sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, parte anche da parte dell’altra guardia giurata che attendeva il collega alla guida del mezzo. Nessuno è rimasto ferito. I rapinatori sono fuggiti in direzione sud, abbandonando alla periferia di Umbertide la vettura utilizzata per il colpo. Le ricerche dei malviventi sono in corso non solo in Umbria da parte di tutte le forze dell’ordine. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 300mila euro.