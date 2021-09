Raccordo Terni-Orte: incidente in galleria, un ferito e traffico deviato

NARNI – Traffico temporaneamente bloccato oggi pomeriggio lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, in direzione Orte, all’altezza della galleria “San Pellegrino” a causa di un incidente.

Per cause in corso d’accertamento, due mezzi pesanti e un’autovettura si sono scontrati. Una ragazza è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Terni in condizioni non gravi.

Sul posto i vigili del fuoco mentre il traffico è stato temporaneamente deviato a Narni Scalo per poi riprendere la statale ad Amelia o Narni.

Presenti anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.