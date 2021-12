Provincia di Perugia, Proietti: “Sarà la casa dei Comuni accogliente”

Spirito di servizio, entusiasmo, umiltà e coraggio: sono alcune delle parole chiave pronunciate dalla neo-presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti subito dopo la proclamazione degli eletti sancita dall’Ufficio elettorale provinciale presieduto da Danilo Montagano.

La cerimonia di insediamento si è svolta nella storica sala del Consiglio provinciale, tra le più rappresentative dell’Unità d’Italia.

“Questa sala – ha detto la presidente – ci ricorda quanto sia importante questo Ente sancito dalla Costituzione. Non nascondo l’emozione e la commozione di essere qui a rappresentare la nostra comunità fatta da 59 Comuni nei confronti dei quali sarà rivolta la medesima attenzione. Saremo la casa dei Comuni accogliente che potenzia i territori con spirito costruttivo affinché facciano rete”. “Stiamo vivendo un momento storico straordinario – ha detto ancora la presidente Proietti, secondo quanto riferisce una nota della Provincia – perché verranno assegnate importanti risorse a questo ente e nessun territorio sarà lasciato indietro. Ringrazio chi mi ha preceduto perché ci consegna un ente sano. Due mesi fa non avrei mai pensato di poter essere qui oggi. E’ il frutto di un percorso che ha visto la convinta partecipazione di partiti e movimenti che ringrazio, un mosaico che ci ha portato fino a qui. Il mio ringraziamento va anche a chi non è stato eletto a partire dal sindaco Zuccarini, fino ai rappresentanti delle due liste in competizione”.