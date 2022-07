Preci, ancora attivo l’incendio: bruciati già oltre 200 ettari di bosco e sterpaglie

Ha già interessato oltre 200 ettari di bosco e sterpaglie ma rimane tuttora attivo l’incendio nella zona di Saccovescio a Preci. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco i mezzi aerei hanno ricominciando le operazioni di spegnimento ed è stata allestita la vasca per i rifornimenti.

In fase di bonifica è invece l’altro incendio divampato ad Abeto, sempre nella zona di Preci.

In provincia di Terni – sempre in base a quanto spiegano i vigili del fuoco – spento l’incendio di Montecchio, mentre in bonifica sono quelli di Orvieto, Guardea e Capitone.