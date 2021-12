Pranzo di Natale, a Terni consegnati 120 cestini da asporto alle persone bisognose

TERNI – Il Natale di solidarietà vuole portare la gioia della festa e la speranza alle persone sole e bisognose, soprattutto in un questo difficile periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica della pandemia del Covid 19.

Segno di solidarietà con i più poveri è il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo di Natale in Episcopio del 25 dicembre, offerto alle persone in particolari situazioni di disagio, difficoltà e solitudine, quest’anno offerto dall’associazione “Terni col cuore” presieduta da Paolo Tagliavento, che ha interamente finanziato il pranzo, preparato con monoporzioni confezionate, dall’antipasto, due primi, due secondi, contorni, dolce.

La consegna di 120 pacchi con il cibo e bevande è avvenuta sotto i portici della Cattedrale di Terni, per quello che è diventato un pranzo da asporto e non più in episcopio, reso impossibile a causa del riacutizzarsi della diffusione del Covid 19.

A fare gli onori di casa il vescovo Giuseppe Piemontese, insieme al sindaco Leonardo Latini e a Paolo Tagliavento che hanno salutato i presenti e formulato gli auguri di buone feste. “Viviamo tutti momenti difficili, alcuni in modo grave a causa della malattia e della sofferenza fisica e morale – ha detto il vescovo – ma non dobbiamo disperare perchè abbiamo la luce del Natale che porta speranza, pace e amore. Il Natale è un momento di familiarità che abbiamo condiviso negli anni passati nel pranzo insieme in episcopio. Quest’anno festeggiamo a distanza, ma con lo stesso affetto e vicinanza ad ognuno di voi e alle vostre famiglie”.

Tante le famiglie presenti, assistite dalle associazioni caritative della diocesi, altre della parrocchia di Santa Maria del Rivo e delle case di accoglienza, famiglie che vivono particolari situazioni di bisogno a seguito della pandemia, immigrati e anziani, che ordinatamente hanno ricevuto il pranzo, i pacchi natalizi offerti dall’Ast, il pampepato donato dagli studenti dell’Istituto “Casagrande – Cesi” di Terni e i regali per i bambini offerti sempre dall’associazione “Terni col cuore”.

I volontari, anche loro presenti in misura ridotta per le norme sul distanziamento e anti Covid, si sono occupati della buona riuscita dell’evento, dall’allestimento all’accoglienza, alla distribuzione.

Anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini ha salutato i presenti ed ha ricordato quanto sia importante questa tradizione di ritrovarsi insieme per il Natale e di cercare di rendere le feste il momento più bello per tutti, facendo sentire il calore della solidarietà e della vicinanza degli altri.