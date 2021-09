Positivo al Covid, sorpreso al bar. Si era fermato mentre andava a fare il tampone

BASTIA UMBRA – Sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario perché positivo al Covid, è stato sorpreso dai carabinieri al bar con gli amici ed è stato denunciato.

E’ successo a Bastia Umbra.

L’uomo si era fermato nel locale mentre si recava al centro fieristico per sottoporsi a un tampone di verifica. I carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid, hanno controllato diverse persone nel centro della città.

Nel corso delle verifiche hanno notato un gruppo di avventori all’interno del bar e hanno proceduto alla loro identificazione. L’uomo, albanese, sottoposto all’obbligo dell’isolamento fiduciario a Bettona, nella sua abitazione, è stato anche sanzionato e invitato a rientrare in macchina, dove l’aspettava tutta la famiglia, per recarsi immediatamente al centro medico per fare il tampone e poi tornare a casa nel più breve tempo possibile.