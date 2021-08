Positiva al covid, donna di 66 anni con gravi patologie muore all’ospedale di Terni

TERNI – E’ deceduta nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Terni una donna di 66 anni, affetta da gravi patologie e risultata positiva al covid. Il decesso è sopraggiunto in seguito all’aggravarsi – come spiega l’azienda ospedaliera della sua condizione clinica caratterizzata da gravissime polipatologie. La donna soffriva di insufficienza renale cronica e di diabete, con una grave forma di vasculopatia, che aveva portato anche all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Arrivata in ospedale per una complicazione correlata alle sue già gravi patologie di base, è risultata positiva al covid. La direzione del Santa Maria esprime vicinanza ai familiari della donna”.