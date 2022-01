Piediluco, la parrocchia di Santa Maria del Colle celebra la festa del Buon Gesù

TERNI – La parrocchia Santa Maria del Colle di Piediluco celebra con diverse iniziative la festa del Buon Gesù, il crocefisso ligneo custodito nel santuario di San Francesco e molto venerato dalla popolazione del borgo lacustre. La tradizione narra che il 14 gennaio, in una notte della fine del XVI secolo, i cavalli che trasportarono il crocefisso da Monteluco di Spoleto a Leonessa, stanchi, si fermarono a Piediluco e non vollero più ripartire. Ciò fu interpretato dai piedilucani come il segno alla volontà del Buon Gesù di restare per sempre tra di loro.

In preparazione alla festa il 13 gennaio 2022 alle ore 17 ci sarà la messa prefestiva con la recita della preghiera al Buon Gesù.

Il 14 gennaio, solennità del Buon Gesù, alle ore 11 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia e concelebrata dai sacerdoti della vicaria Terni 3. Alle ore 15.30 ci sarà l’adorazione eucaristica nella chiesa di San Francesco, sul tema “Attratti dall’amore”.

Per tutto il periodo della festa, al termine di ogni appuntamento verranno distribuite le ciambelle benedette davanti al santuario di San Francesco.