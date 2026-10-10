Piccole imprese, meno credito e progetti in attesa: l’Umbria che fatica a investire

Un macchinario nuovo, un laboratorio da ampliare, le risorse per affrontare le spese in attesa degli incassi. Per una piccola impresa il credito accompagna decisioni concrete, che riguardano il lavoro quotidiano e il futuro dell’attività. In Umbria questo spazio si è ristretto: tra la fine del 2021 e marzo 2026 i prestiti bancari alle aziende minori hanno perso quasi il 39% del loro valore reale.

L’elaborazione della Camera di Commercio dell’Umbria, su dati della Banca d’Italia e dell’Istat, misura una contrazione che supera il miliardo di euro, considerando l’inflazione. Dietro il dato si intrecciano condizioni di finanziamento, investimenti rinviati e scelte degli imprenditori. Non tutto il credito diminuito corrisponde a un prestito rifiutato. Ma il ridimensionamento pone una domanda sul futuro del tessuto produttivo regionale: quanto spazio resta alle piccole aziende per crescere?

Quasi 15mila euro in meno per impresa

Alla fine del 2021 i prestiti alle piccole imprese umbre ammontavano a 2 miliardi e 244 milioni di euro. A marzo 2026 erano scesi a un miliardo e 593 milioni. Sono 651 milioni in meno in termini nominali; tenendo conto dell’aumento dei prezzi, il divario arriva a circa un miliardo e 11 milioni.

Nello stesso quadro, il numero delle imprese individuali e delle società di persone attive è passato dalle 60.779 di fine 2021 alle 56.702 di fine 2025: una diminuzione del 6,7%. Le aziende sono quindi diminuite molto meno del credito.

Rapportando i finanziamenti al numero delle attività considerate, la disponibilità media scende indicativamente da 42.800 euro, rivalutati per l’inflazione, a 28.100 euro per impresa. Quasi 15mila euro di differenza tra l’inizio e la fine del periodo, non una perdita che si ripete ogni anno.

È una stima: le classificazioni bancarie e quelle del Registro delle imprese non coincidono perfettamente e il calcolo comprende anche attività senza debiti bancari. Non descrive dunque quanto abbia perso ogni singolo imprenditore, ma restituisce la dimensione del cambiamento.

Quando si rinvia un investimento

La spiegazione non passa soltanto dagli sportelli bancari. Se un’azienda rimanda l’acquisto di un’attrezzatura o l’ampliamento della sede, spesso rinvia anche la richiesta del prestito necessario a finanziarlo.

Secondo l’indagine della Banca d’Italia richiamata nell’analisi camerale, nella seconda metà del 2025 la domanda di finanziamenti delle imprese italiane si è indebolita soprattutto per il rallentamento degli investimenti, con un andamento particolarmente evidente nel Centro e nel Mezzogiorno.

Altre attività scelgono di utilizzare risorse proprie. È però una situazione diversa da quella di chi avrebbe un progetto da realizzare e non riesce a ottenere il finanziamento. I dati disponibili non consentono di misurare con precisione il peso delle due condizioni in Umbria.

Il divario con le aziende più grandi

Intanto, la ripresa dei prestiti segue velocità differenti. A marzo 2026 i finanziamenti alle imprese umbre medio-grandi aumentavano dell’1,6% rispetto a un anno prima. Quelli alle piccole diminuivano del 5,5%, una flessione superiore al 4,3% nazionale.

Anche il costo del denaro segna una distanza. Per i prestiti destinati alle esigenze di liquidità, i tassi rilevati erano del 9,4% per le piccole società e del 5% per le medio-grandi. Il confronto riguarda aziende e finanziamenti con caratteristiche diverse, ma evidenzia condizioni che possono pesare sulla scelta di indebitarsi.

Le banche, inoltre, hanno concentrato una quota crescente dei finanziamenti sulle imprese considerate meno rischiose. Secondo la rilevazione AnaCredit citata nell’elaborazione, che esclude le ditte individuali, la percentuale destinata alle aziende con minore probabilità di insolvenza è salita dal 48,3% al 51,4% tra il 2024 e il 2025.

Credito e fiducia per ripartire

«Perdere quasi il 39% del valore reale dei finanziamenti in poco più di quattro anni significa restringere gli strumenti a disposizione di una parte fondamentale della nostra economia», osserva il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni.

La richiesta alle banche è di sostenere maggiormente le imprese minori, con condizioni accessibili e attenzione alla qualità dei progetti. Ma, sottolinea Mencaroni, occorre anche rilanciare gli investimenti: «Senza credito adeguato e senza fiducia nel futuro, per le nostre aziende diventa più difficile crescere».

Per capire dove intervenire serve distinguere chi ha scelto di chiedere meno denaro da chi non ha trovato una risposta alle proprie necessità. Le richieste presentate, accolte o respinte aiuterebbero a completare il quadro. È lì che il dato sul credito può diventare il racconto delle possibilità concrete di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori umbri.