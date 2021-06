Perugia, trovato in possesso di eroina: arrestato un 40enne

I carabinieri della stazione di Trevi, a seguito di una mirata e articolata attività investigativa, consistita in osservazioni e attenti pedinamenti, hanno arrestato in flagranza un cittadino originario della Tunisia di 40 anni e già noto alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio. Lo hanno trovato in possesso, infatti, di circa mezzo etto di eroina.

Nella tarda mattinata martedì i militari, mentre stavano effettuando dei controlli nell’hinterland perugino, hanno fermato l’uomo che da subito ha mostrato disagio e nervosismo, hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare.

I sospetti dei carabinieri erano fondati, poiché all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 40 grammi di eroina, 4 dosi in confezioni di cellophane termosaldate di circa 3 grammi di eroina e circa 2200 euro in banconote di vario taglio. Tutto è stato sequestrato.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.