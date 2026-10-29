Perugia, torna la Fiera dei Morti: 518 banchi e un’anteprima in centro storico

La Fiera dei Morti quest’anno comincia dal centro storico. Sabato 31 ottobre gli stand dell’acropoli apriranno con una giornata di anticipo rispetto al tradizionale appuntamento di Pian di Massiano, dove da domenica 1° a giovedì 5 novembre sono attesi 518 banchi. Una formula che amplia il programma di una delle manifestazioni più radicate nell’autunno perugino, tra acquisti, artigianato e specialità gastronomiche.

L’anteprima di sabato si svolgerà dalle 10 alle 20 e interesserà corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza Italia. Qui, alle 16, è previsto un appuntamento dedicato alle città gemellate e agli operatori del territorio. La doppia inaugurazione ufficiale resta invece fissata per domenica 1° novembre: alle 10 a Pian di Massiano e alle 11.30 in piazza Italia.

L’apertura anticipata in centro ha anche una ragione organizzativa. Con il primo novembre che cade di domenica, l’obiettivo dell’amministrazione è distribuire meglio l’afflusso dei visitatori e consentire di completare gli allestimenti prima del fine settimana, evitando la sovrapposizione tra montaggi e pubblico.

A Pian di Massiano la fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, con ingresso gratuito. Sui banchi troveranno spazio abbigliamento, accessori, biancheria, casalinghi, artigianato, dolciumi e prodotti alimentari, insieme ai tradizionali articoli “introvabili” accompagnati dalle dimostrazioni dei venditori.

In centro tornerà anche il mercato delle città gemellate, con produzioni artigianali e specialità gastronomiche internazionali. In piazza Italia il Comune allestirà inoltre uno stand dedicato alla comunicazione e ai servizi digitali, aperto già dal 31 ottobre dalle 9 alle 20. A Pian di Massiano saranno presenti spazi informativi rivolti ai giovani, con Informagiovani, Centro Servizio Giovani e progetto DesTEENazione.

Trasporti e mercato straordinario

Per raggiungere le due aree della manifestazione, il minimetrò osserverà orari specifici: sabato 31 ottobre il servizio proseguirà fino all’1.05 della notte successiva, domenica 1° novembre sarà attivo dalle 9 alle 20.45 e dal 2 al 5 novembre dalle 7 alle 21.05. Previste modifiche alla viabilità nell’area di Pian di Massiano e deviazioni delle linee autobus F e S dal 31 ottobre al 5 novembre.

Sabato 31 ottobre non si terrà il consueto mercato settimanale di Pian di Massiano. Nel parcheggio del PalaBarton Energy, dalle 8 alle 13, sarà invece organizzato un mercato straordinario di fiori e piante dedicato alla ricorrenza dei defunti.