Perugia, sparo nella caserma del carcere di Capanne: grave un agente

PERUGIA – Tragico episodio, questa mattina, nella caserma agenti del carcere di Capanne a Perugia dove un agente è rimasto gravemente ferito in seguito a uno sparo. Secondo Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria si sarebbe trattato di un suicidio. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti del caso.

L’uomo, 50 anni, originario del Casertano, separato, secondo quanto riferisce il sindacato “dopo una TAC, sembrerebbe avere gravi danni a fegato, reni e polmoni ed è in procinto di essere operato”.

Sempre stando alla ricostruzione di Fabrizio Bonino, “Aal secondo piano della caserma di Perugia Capanne stamattina, erano circa le 8:10, quando un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria ha tentato un gesto estremo sparandosi con l’arma d’ordinanza. Immediatamente sono intervenuti i medici dell’area sanitaria dell’Istituto ed i colleghi tutti: è stata chiamata l’ambulanza”.

Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece si tratta di “una notizia agghiacciante, che sconvolge tutti noi: dall’inizio dell’anno ci sono stati ben quattro suicidi nelle fila del corpo di polizia penitenziaria, uno dei quattro corpi di polizia dello Stato italiano”. Donato Capece, ricorda che “lo scorso anno 2020 furono 6 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita ed erano stati 11 nel 2019”.