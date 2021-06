Perugia, sbandano con l’auto e finiscono contro un muro: gravi due giovani

PERUGIA – Un altro brutto incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Perugia. Il sinistro, in cui sono rimaste ferite due persone in maniera grave, è avvenuto intorno alle 2 tra Capanne e Bagnaia. Per causa in corso d’accertamento, una vettura con a bordo due 20enni, dopo aver sbandato ha colpito il muro di cinta di una casa, finendo nel campo di fronte l’abitazione. I due sono stati estratti dai vigili del fuoco di Perugia dalle lamiere contorte dell’auto e sono stati trasportati dal 118 in ospedale. Uno ha riportato un trauma cranico e toracico con lesione alla gamba, il secondo un trauma toracico. Per entrambi la prognosi è riservata mentre uno di loro è in rianimazione.