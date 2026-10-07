Perugia, lingotti di rame venduti come oro: denunciato un 19enne

Due lingotti presentati come oro, ma risultati di rame. I carabinieri della Stazione di Perugia hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 19 anni per tentata truffa aggravata, dopo essere intervenuti alla stazione ferroviaria di Fontivegge durante una trattativa con un uomo di 76 anni.

A far scattare l’intervento è stata la chiamata dell’anziano al 112. L’uomo ha riferito di essere in contatto con un giovane conosciuto su una piattaforma online per la compravendita di due lingotti d’oro.

Raggiunta la stazione, i militari hanno individuato e fermato il 19enne mentre stava contrattando la vendita con il 76enne. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare due manufatti del peso complessivo di 81 grammi, che sono stati sequestrati. Gli accertamenti hanno poi stabilito che erano costituiti da rame.

Durante gli approfondimenti è emerso anche un precedente acquisto. Il 76enne ha raccontato ai carabinieri di aver comprato dalla stessa persona, il 10 settembre, altri due lingotti analoghi, versando 7.600 euro.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.