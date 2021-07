Perugia, in mattinata due incidenti in superstrada: 4 in tutto i feriti. Traffico in tilt

Traffico in tilt oggi sulla statale Centrale Umbra, per un maxi incidente stradale che si è verificato all’altezza in direzione Perugia. Nello scontro sono rimasti coinvolti 6 messi tra cui 2 furgoni a pieno carico. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, una delle quali in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi e Perugia che hanno estratto dalle lamiere i feriti. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico tanto che , pare proprio a causa delle code, si è verificato sulla stessa strada all’altezza dello svincolo per Umbriafiere, sempre direzione Perugia, un secondo incidente. Qui sono stati coinvolti tre mezzi e due persone: un uomo di 40 anni e una donna di 30, rimasti feriti, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso di Perugia.