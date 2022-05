Perugia, grave 21enne investita sulle strisce da auto che fugge. Il pirata rintracciato e denunciato

PERUGIA – Una ragazza di 21 anni è stata investita questa mattina da un’auto che è poi fuggita, ma il pirata della strada è stato identificato e rintracciato poco dopo.

E’ accaduto intorno alle 10,30, in viale Pietro Conti, davanti allo stadio Renato Curi. La ragazza è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono abbastanza gravi tanto da essere stata ricoverata in rianimazione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno immediatamente trasferita in codice rosso all’ospedale di Perugia. La giovane avrebbe riportato un politrauma. Il conducente dell’auto è scappato subito dopo l’impatto facendo perdere le proprie tracce, tuttavia gli agenti della polizia municipale di Perugia lo hanno però identificato dopo qualche ora, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’impatto e il numero della targa dell’autovettura. Si tratta di un 63enne, D.S.( le sue iniziali), residente in città. Dalle immagini emergerebbe che D.S. non avrebbe nemmeno provato a frenare così come sull’asfalto non sono stati rilevati segni di frenata. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso.