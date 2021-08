Perugia, detenuto si procura lesioni e aggredisce un agente. La denuncia del Sappe

PERUGIA – Un detenuto italiano di 50 anni si è procurato profonde lesioni alle braccia, con una lametta, nella sua cella del carcere di Capanne, poi ha aggredito un agente di polizia penitenziaria che è rimasto contuso. Lo riferisce il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

Il 50enne, secondo quanto riferisce Fabrizio Bonino, segretario nazionale Sappe per l’Umbria è stato prontamente soccorso dal personale di Polizia Penitenziaria di servizio ha così scongiurato il peggio ma l’uomo, una volta fuori dalla cella, si è scagliato con violenza prima contro un poliziotto, che è rimasto contuso, e poi, mentre veniva accompagnato per le cure del caso, tentava di prendere a testate il muro”

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe “Questo nuovo drammatico evento critico di un detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia a gestire queste situazioni di emergenza. Gli istituti di pena hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma essi rappresentano un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti”.