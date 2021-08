Perugia, con lo scooter contro un’auto: muore 29enne

PERUGIA – Non ce l’ha fatta il 29enne rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale a Perugia lungo la strada Tiberina Nord, a Solfagnano



Il giovane, in base a quanto si apprende, era in sella ad uno scooter quando per causa in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia con un trauma cranico molto grave e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. Nel primo pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere.