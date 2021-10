PERUGIA – Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato questo pomeriggio tra Maestrello e Colle Umberto, altezza scuola elementare. Per cause in corso d’accertamento la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Soccorsa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i vigili urbani che dovranno chiarire la dinamica dello scontro.