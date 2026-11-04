Perugia celebra il 4 novembre, corone d’alloro all’Ara Pacis e studenti alla cerimonia

Le corone d’alloro al monumento ai caduti, l’alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia e la lettura dei messaggi delle autorità nazionali. Perugia ha celebrato il 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, con una cerimonia all’Ara Pacis di via Masi, alla quale hanno partecipato istituzioni, rappresentanze militari, associazioni e studenti del liceo Pieralli.

L’appuntamento, iniziato alle 11.30, ha riunito le autorità civili e militari della città e della regione. Presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori, il prefetto di Perugia Paolo Canaparo, il questore Dario Sallustio, il comandante del Comando militare Esercito Umbria, colonnello Stefano Silvestrini, e il comandante della Legione Carabinieri Umbria, generale Luca Corbellotti.

Hanno preso parte alla commemorazione anche il vicepresidente della Provincia Riccardo Vescovi, la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il vicesindaco, l’assessore Fabrizio Croce e i consiglieri comunali Antonio Donato e Paolo Befani. Accanto alle rappresentanze delle Forze armate e delle forze dell’ordine, le associazioni combattentistiche e d’arma e una delegazione di ragazze, ragazzi e insegnanti del Pieralli.

La cerimonia si è aperta con l’ingresso dei gonfaloni di Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia e gli onori al prefetto da parte del picchetto interforze. Dopo l’alzabandiera, la sindaca Ferdinandi, il prefetto Canaparo e il generale Corbellotti, in rappresentanza di tutte le Forze armate, hanno reso omaggio ai caduti di tutte le guerre con la deposizione delle corone d’alloro.

È seguito il momento dedicato ai messaggi istituzionali. Il prefetto ha letto quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il generale Corbellotti quello del ministro della Difesa Guido Crosetto e il colonnello Silvestrini quello del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

La lettura della “Preghiera per la Patria” ha preceduto gli onori conclusivi al prefetto e l’uscita dei gonfaloni.