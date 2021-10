PERUGIA – Incidente questa mattina lungo la E45 corsia nord, in zona ponte san Giovanni, all’altezza Park hotel. Un autoarticolato, per cause in corso d’accertamento, è sbandato ed è finito fuori strada restando in bilico sul ponte, a lato della strada.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Il conducente si è ferito in maniera lieve mentre la strada è rimasta bloccata.