Perugia, Afas: “Soddisfazione per il punto vaccinale di San Sisto”

PERUGIA – Bilancio positivo per l’andamento del nuovo hub vaccinale di San Sisto, a meno di un mese dall’apertura. Inaugurato lo scorso 25 giugno in via Pergolesi, il punto vaccinale contribuisce a rafforzare il ruolo sociale di Afas (Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia), che si afferma sempre di più come punto di riferimento sul territorio per la cittadinanza, non solo in quanto presidio sanitario, ma anche per il suo supporto alla vita della comunità.

Il punto vaccinale di San Sisto, infatti, ha visto mettere in campo uno straordinario impegno da parte degli operatori. In particolare, all’interno della fascia d’età 60-79 anni (categoria a cui sono destinate le somministrazioni), sono riusciti ad accedere al servizio anche fasce deboli della popolazione, ad esempio quanti avevano trovato difficoltà a vaccinarsi attraverso le modalità istituzionali.

Bilancio positivo anche dal punto di vista numerico, in quanto sono state impegnate tutte le dosi assegnate dalla Regione Umbria. La prossima data disponibile per ricevere la vaccinazione è il 6 agosto, dalle ore 14 alle 20. Come sempre, le prenotazioni sono attive in tutte le farmacie Afas.