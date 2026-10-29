Perugia, addio a Claudio Bazzarri, ideatore del Bosco didattico. Il cordoglio di Bistocchi

Perugia piange Claudio Bazzarri, già assessore e presidente del Consiglio comunale, protagonista per decenni della vita politica cittadina. Il suo nome resta legato soprattutto al Bosco didattico di Ponte Felcino, progetto nel quale aveva tradotto la passione per l’ambiente e l’impegno per l’educazione delle nuove generazioni. Alla famiglia sono giunte le attestazioni di cordoglio delle istituzioni comunali e della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi.

Bistocchi ne ha ricordato il contributo alla crescita di Perugia, sottolineando il percorso iniziato nel 1968 e portato avanti nei diversi incarichi politici e amministrativi. Un’attività nella quale la presidente del Consiglio regionale ha riconosciuto una particolare attenzione allo sviluppo e alla sostenibilità. «A lui e alla sua visione si deve la nascita del Bosco didattico di Ponte Felcino», ha dichiarato.

Il percorso pubblico di Bazzarri era cominciato nel Pci, come funzionario, segretario della Fgci e componente della segreteria provinciale del partito. Era stato assessore comunale dal 1986 al 1995, poi consigliere e presidente del Consiglio comunale tra il 1995 e il 1999. Dal 2004 al 2009 era tornato a far parte della giunta di Perugia.

Il Bosco didattico, avviato nel 1990 e inaugurato nella sua prima parte nel 1992, rappresenta uno dei lasciti più riconoscibili del suo impegno. L’area lungo il Tevere è stata pensata per avvicinare cittadini e studenti alla conoscenza della natura. Bazzarri aveva continuato a occuparsene anche dopo l’esperienza amministrativa, attraverso l’associazione Amici e volontari del Bosco didattico, chiedendo attenzione alla manutenzione e alla tutela del luogo.

Anche la giunta e il Consiglio comunale hanno espresso vicinanza ai familiari, ricordando una figura che aveva contribuito a cambiare il modo di concepire il verde urbano: uno spazio essenziale per l’equilibrio ecologico, la qualità della vita e la formazione delle nuove generazioni. Una visione che proprio nel Bosco di Ponte Felcino aveva trovato la sua realizzazione più concreta.