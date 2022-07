Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muraglione: morto un 36enne

FOLIGNO – Un uomo di 36 anni Edi Gjonaj, di origini albanesi e residente a Foligno, è morto dopo avere perso il controllo dell’auto della quale era alla guida all’innesto della statale 75 Centrale umbra e la Flaminia. Nell’incidente, che è avvenuto questa mattina all’alba, non sono stati coinvolti altri veicoli. L’uomo avrebbe perso il controllo della vettura a ridosso di una curva si è schiantato contro un muraglione. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia stradale.



Il traffico sulla 75 è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia ed è stato ripristinato intorno alle 10. Presenti gli uomini dell’Anas