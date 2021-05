Passignano sul Trasimeno: ruba dalle auto in sosta, arrestato 33enne

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Ieri pomeriggio via Marconi a Passignano sul Trasimeno i carabinieri dell’aliquota radiomobile del nucleo operativo della Compagnia di Città della Pieve, hanno arrestato per furto aggravato continuato su autovetture, un trentatreenne, disoccupato, nato in Italia senza fissa e noto alle forze di polizia.

L’uomo, approfittando della presenza di numerose persone che frequentano il paese lacustre, in particolar modo nel fine settimana, ha ben pensato di “passare al setaccio” le autovetture parcheggiate per verificare quelle che erano state accidentalmente lasciate aperte, rovistando al loro interno e appropriandosi delle cose di maggior valore.

Il trentatreenne però è stato notato da un cittadino che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri che, a sua volta ha prontamente inviato una pattuglia del radiomobile sul posto. I carabinieri, sono rimasti in continuo contatto telefonico con il cittadino che non ha mai perso di vista il malvivente sino a quando i militari hanno individuato l’uomo. Accortosi della presenza dell’Arma, il ladro ha cercato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato da un carabiniere.

Perquisito è stato trovato in possesso della refurtiva, consistente in occhiali da sole, portafogli, oggetti vari. Da successive verifiche è emerso che gli oggetti e il denaro sono stati asportati da due veicoli, mentre da un terzo automezzo, lasciato aperto e messo tutto a soqquadro, non è stato asportato nulla. La refurtiva rinvenuta è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto querela.

L’arresto è stato convalidato questa mattina per direttissima e nei confronti del giovane è stato emesso l’obbligo di dimora.