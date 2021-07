Otricoli: pronti 36 nuovi volontari della protezione civile

OTRICOLI – Sabato 3 luglio presso la Sala Polivalente di Otricoli si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di 36 nuovi volontari di Protezione Civile del gruppo territoriale di Otricoli, conseguiti grazie ai corsi svolti on line.

L’Associazione nazionale carabinieri nucleo volontariato e protezione civile dell’Umbria è composta da 9 Gruppi Territoriali con 220 volontari, di cui appunto 36 fanno parte del Gruppo di Otricoli.

Operatori qualificati con certificazione ed esperienza, che possono svolgere anche servizio di safety and security.

Gli attestati sono stati consegnati dal sindaco di Otricoli, Antonio Liberati, dal vice sindaco Donatella Leonelli, dal comandante della stazione dei carabinieri Tito Saveri e dal parroco Don Stefano Monai

Il primo cittadino di Otricoli ha ringraziato tutti i soci ed in particolare il presidente Stefano Sarnari e Leonardo Filipponi per il supporto offerto in emergenza.

“L’impegno profuso in ogni attività durante la pandemia – ha sottolineato Liberati- è stato encomiabile ed ha dato una grossa mano alla comunità. La vostra opera è stata fondamentale sia nella gestione e distribuzione degli aiuti alimentari che nell’organizzazione e nella logistica della sala vaccinale”.



“Una sinergia costante tra istituzioni e volontariato – ha concluso- è importantissima per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini”