Otricoli, acquista on line pellet e viene truffata: denunciato il responsabile

OTRICOLI – Acquista on line pellet e viene truffata. I carabinieri della Stazione di Otricoli hanno individuato il presunto autore del reato, un uomo cinquantaquattrenne di origini campane.

La vittima, una cinquantenne, dopo aver visionato vari siti internet alla ricerca di un’offerta appetibile per l’acquisto di pellet, procedeva ad ordinare, tramite il sito di una ditta del vercellese, un bancale composto da 70 sacchi per l’importo complessivo di €200. Ultimata la procedura di acquisto, riceveva una mail di conferma dell’ordine unitamente alle coordinate bancarie sulle quali eseguire il bonifico, che provvedeva ad effettuare nell’immediatezza. Inoltre, per avere la certezza che tutto fosse andato a buon fine, la donna contattava il numero di telefono che compariva sul sito, ricevendo l’assicurazione che da lì a 4 giorni circa avrebbe ricevuta la merce acquistata. Cosa che in realtà non è mai avvenuta.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che il sito web faceva capo ad una ditta individuale, con sede in San Germano Vercellese (VC), che tratta la vendita di legna da ardere. Il titolare di predetta ditta, ignaro di tutto ciò, a sua volta era stato vittima di una truffa a mezzo internet, in quanto i suoi dati erano stati fraudolentemente utilizzati per la creazione del sito web, poi oscurato a seguito della sua denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri del posto.

Le indagini esperite hanno consentito di individuare il titolare della carta prepagata, alla quale è collegato l’Iban sul quale è stato effettuato il bonifico, che è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa, a sensi dell’art. 640 CP.