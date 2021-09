Otello Fabri: un raro autoritratto in mostra fino al 10 ottobre nella Casa Museo Sartori

TERNI – Uno dei rari ritratti dell’artista ternano Otello Fabri è in mostra in questi giorni a Castel d’Ario in provincia di Mantova. La Casa Museo Sartori lo ospita nell’ambito dell’esposizione “Autoritratti e Ritratti di personaggi illustri” che sarà aperta fino a domenica 10 ottobre.

Nata da un’idea di Adalberto Sartori e curata da Arianna Sartori, l’esposizione ospita le opere di 88 artisti italiani e dall’Inghilterra alcuni dei quali hanno eseguito appositamente l’opera esposta, ma sono presenti anche opere di artisti scomparsi, come Otello Fabri, per i quali sono state coinvolti gli eredi.

Ecco l’elenco completo degli espositori:

Badaloni Ariberto, Badari Grazia, Baglieri Gino, Baldassin Cesare, Bandera Franca BAF, Baratella Paolo, Bartoli Germana, Battaglia Biagio, Bedeschi Massimo, Bianco Lino, Bolognesi Anna, Bongini Alberto, Bonseri Lucia, Calia Tindaro, Capraro Sabina, Caselli Edda, Castagna Angelo, Ciotti Valeria, Costa Piero, Costanzo Nicola, D’Ambrosi Diego, Davanzo Walter, Della Valle Marcello, De Micheli Gioxe, Denti Giuseppe, De Rosa Ornella DRO, Desiderati Luigi, Dugo Franco, Emanuele Mimmo, Fabri Otello, Faccioli Giovanni, Ferri Massimo, Ferro Davide, Galbusera Renato, Gimelli Sergio, Giorgi Paolo, Girardello Silvano, Grasselli Stefano, Gravina Aurelio, Guala Imer, Keith Rosalind, Lomasto Massimo, Lo Presti Giovanni, Luchini Riccardo, Lunatici Gerardo, Marchesotti Massimo, Masserini Patrizia, Merik Milanese Eugenio Enrico, Miano Antonio, Molinari Mauro, Moroni Simona, Morra Rosario, Musi Roberta, Nastasio Alessandro, Nigiani Impero, Nonfarmale Giordano, Notari Antonio, Paggiaro Vilfrido, Paglia Anna, Paolini Parlagreco Graziella, Paradiso Mario, Pascoli Gianni, Pedroli Gigi, Perna Vincenzo, Piccinelli Marco, Pighi Giuseppe, Previtali Carlo, Quadrelli Patrizia, Rametta Viviana, Romani Massimo, Romilio Nicola, Rossato Kiara, Roversi Marzia, Settembrini Marisa, Setti Maurizio, Sodi Milvio, Terreni Elio, Tettamanti Mario, Tonelli Antonio, Trevisan Franco, Vasconi Franco, Venditti Alberto, Verna Gianni, Vigliaturo Silvio, Vitale Mario, Zaffanella Bruno, Zancanaro Tono, Zangrandi Domenico.