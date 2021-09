Ospedale di Terni: prendono servizio in 57 tra infermieri e Oss, dal 1° ottobre altri 37

TERNI – Dal 20 settembre all’Ospedale di Terni ha ripreso servizio il personale della Protezione Civile dedicato all’assistenza per l’emergenza Covid fino al 31 dicembre: si tratta di 17 operatori sociosanitari (Oss) e 1 infermiere.

Intanto ad oggi, come già programmato a seguito del concorso espletato dalla Usl Umbria 2, hanno preso servizio a tempo indeterminato 39 infermieri di cui 8 già in servizio con differente contratto che sono stati stabilizzati.

“Il primo ottobre inoltre – spiega la dottoressa Monica Donati, responsabile del SITRO – prenderanno servizio altri 11 infermieri, di cui 4 interni stabilizzati, e a seguire ci saranno altre 26 assunzioni”.

Le assegnazioni sono state fatte tenendo conto sia del curriculum professionale sia delle attitudini dei singoli professionisti valutate tramite colloquio conoscitivo. Tutto questo per rispondere alle esigenze cliniche e assistenziali dei pazienti, nel rispetto del percorso formativo dei singoli lavoratori.

Per favorire l’integrazione del personale assunto all’interno dell’ospedale, la Direzione in collaborazione con il Centro di formazione aziendale, coordinato dal dottor Ubaldo Pennesi, ha programmato un momento informativo per illustrare procedure interne, regolamenti e organizzazione aziendale.