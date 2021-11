Ospedale di Terni, open week contro la violenza sulla donna

TERNI – Ancora aperte le iscrizioni per gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, nell’ambito del programma dell’osservatorio nazionale Onda, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

L’Azienda Ospedaliera, e in particolare il gruppo aziendale del Percorso Rosa, in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico sezione di Terni e il Centro Anti Violenza di Terni promuove due iniziative:

1. il 22 novembre ore 11–13 Evento aperto alla popolazione con divulgazione di brochure informative specifiche;

2. il 24 novembre ore 12-14 e 14,30-16,30 Colloqui in presenza, con professionisti della psicologia ospedaliera, genetica forense, medicina di pronto soccorso, ginecologia e cav.;

SCOPO: Corretta informazione e sensibilizzazione sui segni specifici di violenza rispetto alla violenza di genere ed indicazioni di carattere forense nei casi violenza sessuale;

OBIETTIVO: Sensibilizzazione della cittadinanza sulla violenza di genere e violenza domestica;

SERVIZIO OFFERTO: Il 22 novembre, collocazione di una panchina preventivamente pitturata di rosso lungo l’ingresso principale dell’ospedale di Terni e distribuzione di materiale informativo. Il 24, colloquio psicologico, di genetica forense e di medicina di pronto soccorso e ginecologia;

DOVE: Il 22 all’ingresso principale dell’ospedale, il 24 la sede sarà comunicata al momento della prenotazione;

PERCORSO Sono ancora aperte le prenotazioni per i colloqui, prenotazione al n. 0744205555 fino al 21 novembre;

STRUTTURE COINVOLTE Azienda Ospedaliera di Terni: Pronto Soccorso, Ginecologia e Ostetricia, Psicologia Ospedaliera e Genetica forense; Associazione Italiana Donne Medico – Terni e Centro Anti Violenza – Terni.