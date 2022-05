Ospedale di Terni, il dottor Marsilio Francucci va in pensione

TERNI – Dopo 35 anni il dottor Marsilio Francucci lascia l’ospedale Santa Maria di Terni per raggiunti limiti di servizio. Oggi, sabato 7 maggio, il suo ultimo giorno di servizio: un momento salutato dagli infermieri e dagli operatori sanitari del reparto Chirurgia degenza breve – Day Surgery con affetto, manifestato in una lettera fatta recapitare direttamente al dottor Francucci.

“Carissimo dottore, è arrivato il momento della pensione. Le scriviamo questa lettera per dimostrarLe quanta stima nutriamo nei suoi confronti. Vorremmo far sapere a tutti cosa ha significato per noi infermieri collaborare con lei. Un medico speciale, preparato che ha saputo trasmettere l’amore per questo lavoro e il rispetto per i pazienti e i loro cari. In situazioni difficili lei non ci ha mai lasciati soli, è sempre stato al nostro fianco. Grazie, perché ha creduto nelle nostre capacità e ci ha permesso di crescere sotto il profilo umano e professionale. La salutiamo con questa frase: ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni’. Non si dimentichi di noi come noi non ci dimenticheremo di lei. Un grosso abbraccio”.

“Il dottor Francucci – spiega la direzione sanitaria del Santa Maria – ha impostato negli anni presso l’Azienda ospedaliera di Terni un sistema innovativo nella organizzazione delle attività chirurgiche, adottando i più moderni protocolli per ridurre al minimo la permanenza del paziente in ospedale dopo l’intervento chirurgico, consentendo così la convalescenza in sicurezza presso il proprio domicilio. Il suo gruppo di lavoro continuerà a lavorare sulla stessa linea garantendo i percorsi differenziati della chirurgia a medio bassa complessità. Salutiamo e ringraziamo il dottor Francucci per il lavoro svolto sempre con serietà e competenza”.