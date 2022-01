Ospedale di Terni, Fp Cgil Medici: “Netto calo degli interventi in day surgery”

TERNI – Non è corretto affermare, come fatto dall’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, che i

ricoveri chirurgici effettuati nel 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del 2019. Lo

sottolinea in una nota la Fp Cgil Medici dell’Azienda ospedaliera di Terni che, numeri alla mano,

parla di “incongruenze” tra quanto dichiarato dall’assessore e i dati dei ricoveri contenuti

nell’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia.



“Premesso che già nell’ultimo quadrimestre del 2019 l’attività chirurgica aveva subito un

decremento a causa della carenza di anestesisti – scrivono i medici della Cgil – nel 2021, presso

l’azienda ospedaliera di Terni, a differenza di quanto accaduto per Perugia, sono stati effettuati ben

313 interventi chirurgici in meno in regime di day surgery rispetto al 2019, penalizzando ancora

una volta quella chirurgia di media e bassa complessità e quei modelli organizzativi (day-week

surgery) che per definizione andrebbero implementati sia in fase pandemica che postpandemica,

in quanto in grado di non impattare in maniera significativa sull’uso di risorse preziose come

infermieri ed anestesisti ed inoltre capaci di consentire un rapido recupero di grossi volumi di

attività chirurgica procrastinata a causa della pandemia, offrendo efficaci risposte ai pazienti in lista

di attesa”.

Ulteriore attenzione, secondo il sindacato, merita un approfondimento circa la gestione del

personale infermieristico e di supporto che viene “dirottato quotidianamente ad libitum in questo o

quel reparto, non tenendo conto spesso delle competenze specifiche acquisite attraverso percorsi

di studi o attraverso certificate esperienze professionali”.



“Nonostante, come affermato dallo stesso assessore Coletto, i dati relativi alle infezioni da Covid

nella Regione Umbria siano assolutamente rassicuranti – prosegue la Fp Cgil Medici – presso

l’azienda ospedaliera di Terni abbiamo assistito ad una brusca riduzione delle sedute operatorie

per la chirurgia programmata (ovviamente non oncologica) negli ultimi giorni del mese di dicembre,

cui è seguita una ulteriore ‘contrazione’ con nota del direttore sanitario del 14.01.2022”.

Infine, la Fp Cgil Medici di Terni rimarca che “nonostante la tanto pubblicizzata collaborazione per

la chirurgia programmata tra l’azienda ospedaliera e la Usl 2 sia stata chiaramente definita nei

termini, deliberata e firmata dai due direttori, ad oggi tutto tace”.



Alla luce di tutto questo la Fp Cgil Medici dell’ospedale di Terni chiede “l’immediata riapertura del

reparto di day-week surgery, per provvedere a recuperare i numerosi interventi procrastinati e dare

una risposta efficace ai cittadini bisognosi di cure”, oltre a consentire lo svolgimento del proprio

lavoro “in condizioni dignitose” al personale medico, infermieristico e di supporto dello stesso

reparto, permettendogli di “esprimere la propria inconfutabile professionalità”.