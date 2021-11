Orvieto, usano cellulare rubato cambiando scheda: due denunce per ricettazione

ORVIETO – Si era rivolto a fine giugno alla polizia di Orvieto per denunciare il furto del suo cellulare, avvenuto negli spogliatoi del centro sportivo dove aveva lasciato il suo zaino; insieme al telefonino, erano spariti anche 45 euro.

Immediate le indagini tecniche, avviate dagli investigatori del Commissariato di pubblica sicurezza e coordinate dalla procura della Repubblica di Terni, che hanno accertato che lo stesso cellulare era stato riattivato circa un mese dopo con un’altra scheda telefonica, per una settimana, per poi venire utilizzato con un’altra scheda per un altro mese circa, per poi passare ad un’altra scheda ancora.

I poliziotti sono risaliti agli intestatari delle utenze telefoniche, che sono risultati essere due cittadini rumeni, un uomo di 22 anni residente ad Aprilia ed una donna di 30 anni residente a Perugia, mentre il terzo intestatario è risultato non presente in banca dati.

I due rumeni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.