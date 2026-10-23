Orvieto: investe uomo dopo un litigio, 64enne ai domiciliari

Avrebbe prima insultato e minacciato un uomo di 55 anni, poi accelerato con il motoveicolo nella sua direzione, colpendolo a una gamba e facendolo cadere contro un muretto. Per l’episodio, avvenuto il 17 ottobre a Morrano, un 64enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con le accuse di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

L’intervento degli agenti del commissariato di Orvieto è scattato dopo una segnalazione alla linea di emergenza, che indicava un investimento volontario nei pressi di un circolo ricreativo.

Secondo una prima ricostruzione, il 55enne si trovava in strada quando è stato raggiunto dall’altro uomo a bordo del mezzo. Dopo le ingiurie e le minacce, il conducente avrebbe accelerato verso di lui, urtandolo e provocandone la caduta contro il muro di cinta.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Orvieto, dove gli sono state riscontrate lesioni con una prognosi di 15 giorni.

Gli accertamenti degli agenti hanno consentito di ricostruire la dinamica e identificare il presunto responsabile. Dagli approfondimenti sono emersi anche precedenti episodi di conflittualità tra i due uomini.

Sulla base degli elementi raccolti e su richiesta della Procura di Terni, per il 64enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il motoveicolo utilizzato nell’episodio è stato sequestrato.