Orvieto, il braccio di un escavatore danneggia il ponte dell’antico acquedotto

ORVIETO – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via dell’Arcone, alla periferia di Orvieto, per il crollo di alcuni elementi di rinforzo del ponte dell’antico acquedotto. A provocarlo è stato il braccio di un escavatore trasportato su mezzo pesante, che ha urtato le travi posizionate anni fa dopo un incidente analogo.

Nessun è rimasto ferito e non ci sono altri mezzi coinvolti. Chiusa la strada fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte. Sul posto anche polizia di Stato e quella locale di Orvieto