Orvieto, due giorni di lutto cittadino per Claudio Marchesi: camera ardente in Comune e funerali nel Duomo

Due giorni di lutto cittadino, il 3 e 4 novembre, per l’ultimo saluto al sergente dell’Aviazione dell’Esercito Claudio Marchesi, morto a 35 anni nell’incidente dell’elicottero militare precipitato il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina. La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato l’ordinanza con cui la città si stringe attorno alla famiglia del militare, che per anni ha vissuto nell’Orvietano, dove risiedono tuttora i suoi familiari.

Martedì 3 novembre, alle 10, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, si terranno i funerali solenni dei quattro militari italiani morti nello schianto del Chinook impegnato nell’operazione Eufor Althea. Insieme a Marchesi hanno perso la vita il sergente dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e i due appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.

La salma di Claudio Marchesi tornerà poi a Orvieto, dove dalle 13 di martedì sarà allestita la camera ardente nella sala consiliare del Palazzo comunale. I cittadini potranno rendere omaggio al militare fino alle 20 e, il giorno successivo, mercoledì 4 novembre, dalle 8 alle 13.

Le esequie si terranno mercoledì alle 15 nel Duomo di Orvieto, nella giornata in cui ricorre anche la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

L’ordinanza firmata dalla sindaca dispone per entrambe le giornate l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede municipale e negli edifici pubblici. L’amministrazione invita inoltre cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e attività del territorio a condividere il cordoglio attraverso momenti di raccoglimento e comportamenti rispettosi del dolore delle famiglie.

Agli organizzatori delle manifestazioni pubbliche eventualmente previste il 3 e 4 novembre viene chiesto di adottare modalità compatibili con il clima di lutto, evitando iniziative non appropriate.

Ai funerali solenni di Roma, in rappresentanza della città di Orvieto, parteciperanno la sindaca Roberta Tardani, il vicesindaco Stefano Spagnoli e il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri.

Per la comunità orvietana saranno due giornate particolarmente dolorose, dedicate al ricordo di un giovane militare che aveva mantenuto un forte legame con il territorio e che ha perso la vita durante una missione internazionale.