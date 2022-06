Orvieto denunciati un 19 per ricettazione e un neopatentato per guida in stato di ebbrezza

ORVIETO – Pensava di passare inosservato un 19enne di origini magrebine che la scorsa notte è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e sottoposto a controllo da una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Orvieto. Il ragazzo era alla guida di un ciclomotore Piaggio SI risultato rubato alcuni giorni prima ad un suo connazionale. Accertati i fatti i carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione e restituito il ciclomotore al legittimo proprietario.

I controlli dei militari, anche con l’utilizzo dell’alcooltest, sono poi proseguiti per tutta la notte ed hanno consentito altresì di denunciare un neopatentato 21enne orvietano per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché trovato con tasso alcoolemico di 0,88 g/l. Al momento del controllo il ragazzo mostrava chiari segni di alterazione psicofisica che avevano infatti insospettito i militari.