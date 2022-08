Orvieto, bambino di 2 anni esce solo da casa: i carabinieri lo riaccompagnano dalla madre

ORVIETO – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Orvieto in mattinata hanno rintracciato un bambino di due anni che si era allontanato di casa. Il piccolo stava camminando verso le 12:00 in via del Corso. Una donna a passeggio resasi conto che il bambino era da solo ha chiesto subito l’intervento dei carabinieri. I militari, immediatamente giunti sul posto, si sono dapprima assicurati che il bambino stesse bene per poi attivarsi a rintracciare la madre. Complicate le ricerche dato che non vi erano segnalazioni di scomparsa.

Vista la tenera età, però, il bambino non poteva essersi allontanato troppo da casa; così i carabinieri hanno iniziato a cercare in zona, chiedendo informazioni al vicinato. Dopo alcuni minuti, hanno trovato l’abitazione e riconsegnato il bambino alla madre, che ancora non si era accorta di nulla; il fratellino maggiore, di 5 anni, aveva poco prima aperto la porta di casa e la aveva lasciata aperta per poi tornare in camera sua a giocare, il fratellino vista la porta aperta ne aveva approfittato per allontanarsi.