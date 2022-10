Orvieto: alla guida ubriaco e senza patente, 18enne fermato e multato per 5.100 euro

Alla guida dell’auto senza patente e dopo aver bevuto. Un 18enne finisce così nei guai, fermato e sanzionato dai carabinieri. E’ successo la notte scorsa quando i militari hanno notato, nella zona di Sferracavallo, un’autovettura che procedeva con andamento ondivago zigzagando vistosamente in mezzo alla strada. I carabinieri hanno quindi deciso di fermare il conducente, un ragazzo di 18 anni, del posto, che a seguito degli accertamenti risultava avere un tasso alcolemico pari a tre volte il limite massimo consentito, violazione che prevede anche la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno e l’informativa di reato all’autorità giudiziaria. Ma in questo momento emergeva anche dal controllo che il conducente si era messo alla guida dell’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, motivo per il quale gli è stata contestata anche una sanzione pari a 5.100 euro e si è proceduto al fermo del veicolo per tre mesi.

La particolare pericolosità della situazione, riconducibile tanto al mancato possesso del documento di guida quanto all’abuso di sostanze alcoliche, spiegano i carabinieri, era in questo caso ampiamente aumentata dalle condizioni meteorologiche che rendevano il manto stradale estremamente viscido e pericoloso.