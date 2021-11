Ordine dei giornalisti dell’Umbria: eletto il nuovo consiglio regionale

TERNI – Eletto il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria. E’ scaturito dal ballottaggio terminato nella giornata di domenica.

Del Consiglio fanno parte il presidente uscente Roberto Conticelli, con 119 preferenze, i professionisti Luca Benedetti (117), Vanna Ugolini (103), Tiziano Bertini (84), Cosimo Lorusso (81) e Stefano Cinaglia (81). Tra i pubblicisti sono risultati eletti in Consiglio Donatella Binaglia (154 voti), Francesco Petrelli (126) e Stefano Giommini (120).



Hanno ottenuto voti anche Riccardo Regi (79), Michele Nucci (77), Fabio Luccioli (72), Anna Lia Sabelli Fioretti (69), Angela Rotini (60), Marcello Migliosi (51).



Nel Collegio dei revisori dei conti figurano eletti Massimo Boccucci (79 voti) e Luigi Scardocci (79) per i professionisti, Francesco Gori (134 voti) per i pubblicisti. Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio regionale si riunirà per eleggere presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.



Riguardo ai rappresentanti umbri in Consiglio nazionale sono stati eletti Paolo Giovagnoni (119 voti), che ha superato Gianfranco Ricci (111), e il pubblicista Antonello Menconi (176 voti), Massimo Duranti (114).