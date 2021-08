Operatore socio sanitario dell’ospedale di Narni muore in un incidente stradale a Trapani

NARNI – Un operatore socio sanitario dell’ospedale di Narni-Amelia, Claudio Di Rosa, è morto ieri pomeriggio in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, alle porte di Trapani. L’uomo, che era in vacanza da queste parti, era in sella a una moto insieme alla moglie, quando per cause ancora in corso d’accertamento si è scontrato con un’auto condotta da un 77enne.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferita gravemente la moglie, trasportata all’ospedale Sant’Antonio dov’è arrivata in codice rosso per un politrauma. Si erano sposati da circa un mese e mezzo.

Appresa la notizia della sua morte, la direzione aziendale della Usl Umbria 2 e il direttore del presidio ospedaliero di Narni-Amelia Sergio Guido, in una nota, hanno espresso “vicinanza ai familiari e profondo cordoglio per la scomparsa del collega Claudio Di Rosa, giovane operatore socio sanitario del reparto di ortopedia del nosocomio di Narni, molto stimato e apprezzato da tutti per la sua professionalità ed umanità, deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale”.

(la foto è di www.ragusanews.com )