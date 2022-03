Nuovo ospedale, Ast, Pnrr, la presidente Tesei fa il punto dei progetti a Terni

TERNI – Nuovo ospedale, clinica-stadio, sviluppo, Ast. La presidente della Regione ha voluto un incontro con il sindaco e i rappresentanti del territorio per fare il punto sui progetti.

“Nonostante il Covid – ha detto la presidente – abbiamo lavorato su molti progetti per la città che in gran parte rientrano nel Pnrr. In merito a quanto già ottenuto per Terni ricordo: 4,6 milioni per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, cui si aggiungono 77 milioni su base regionale per le nuove scuole; la nuova Sanità territoriale che qui vedrà una casa di Comunità finanziata con 3,5 milioni, un ospedale di Comunità finanziato con 2,9 milioni, una centrale operativa territoriale con doppio modulo. Terni – ha aggiunto – si è anche aggiudicata una quota del progetto Pinqua per la rigenerazione urbana delle periferie; inoltre la scelta del progetto pilota dei borghi, ben 20 milioni di euro di finanziamento, è ricaduto, con Cesi, nel Ternano. Vi sono poi 135 milioni di euro per politiche del lavoro, sociale, opere idriche, edilizia residenziale che sono affidate alla Regione e di cui quindi in parte beneficerà anche Terni”.

“Ma oltre a questo – ha sottolineato la presidente Tesei – vi sono anche due grandi progetti Pnrr che stiamo negoziando e vedono al centro proprio Terni. Uno è il progetto bandiera dell’Umbria: la conversione del polo della chimica ternana alle bioplastiche. Il secondo è quello, condotto con Arvedi e Mise, che prevede la costruzione di una delle più importanti centrali ad idrogeno italiane a servizio di Ast, per renderla energeticamente competitiva nel mondo, e al tempo stesso a servizio dell’hydrogen valley progettata dal sindaco Latini”.

La presidente Tesei si è poi soffermata sulla Sanità: “Oltre a quanto detto rispetto alla nuova Sanità – ha rilevato – si è deciso di realizzare in questo territorio due ospedali, pubblici e universali: il nuovo ospedale di Terni, che sarà di alta specialità ed avrà anche il compito di essere attrattivo nei confronti delle altre regioni, e l’ospedale di Narni-Amelia che sarà interrelato proprio con quello di Terni, rappresentandone la dimensione di lungo degenza e riabilitazione”.

“Non mi sottraggo – ha poi affermato – ad un breve inciso sul cosiddetto progetto stadio-clinica. Il Comune ci ha inviato il plico con il progetto. Abbiamo subito costituito un nucleo tecnico valutativo che ha rilevato e segnalato al Comune alcune carenze documentali, ad integrazione delle quali saremo immediatamente pronti ad un nuovo rapido percorso valutativo e a dare il via all’iter amministrativo. Sappiamo bene quanto questo progetto sia sentito in città e quanto possa essere importante per tutta la regione”.

La presidente e la giunta regionale hanno parlato delle infrastrutture, e nello specifico su alcuni progetti come: la nuova Fcu da Sansepolcro a Terni, e sullo sfondamento verso Sulmona, il cui treno ad idrogeno, in questa seconda parte, sarà alimentato con una centrale dedicata costruita proprio a Terni. La città sarà anche attraversata dalla Alta velocità regionale Roma-Terni-Foligno-Ancona, ampliamento del progetto Orte-Falconara; inoltre numerose sono le opere logistiche, tra tutte il completamento del collegamento Terni-Civitavecchia.

La Tesei, infine, parlando dell’Ast ha ricordato il lungo lavoro pregresso con il ministro Giorgetti e il futuro incontro con il cavalier Arvedi (1 aprile) per discutere in via definitiva il piano industriale “con l’auspicio – ha precisato la Presidente Tesei – dell’incremento dei volumi produttivi, del ritorno del magnetico, di investimenti industriali rilevanti con ricadute territoriali, di investimenti ambientali sensibili, del mantenimento, se non dell’incremento, dei livelli occupazionali e di investimenti sociali a Terni sul modello di quanto fatto dallo stesso Gruppo a Cremona”.

“Terni si aspettava una forte discontinuità rispetto al passato nella gestione dei rapporti tra la città e la Regione Umbria – ha commentato il sindaco Latini – e credo che anche l’incontro di oggi con la Presidente Tesei confermi che questo cambiamento è in atto”.