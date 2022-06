Nuoto, a Terni il 1° meeting nazionale grazie al Clt

TERNI – Oltre 540 iscritti, 25 società, visite guidate e degustazioni. È questo e molto altro l’evento promosso dalla Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni con il sostegno della Fondazione CARIT in programma presso gli impianti di via Muratori il 10, 11 e 12 giugno.

Con ACCIAIO – 1° Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni, il CLT ha scelto di puntare ad un evento sportivo di grande portata per favorire non solo la ripresa delle attività e degli eventi sportivi ma anche per creare nuove sinergie, offrendo un appuntamento di qualità che favorisca la permanenza dei partecipanti e dei loro tanti accompagnatori sul territorio.

La manifestazione, che coinvolgeràsocietà sportive da tutta Italia e dedicata ai nuotatori e alle nuotatrici a partire dai 13 anni, sarà rivolta alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti/Senior che scenderanno in vasca affrontando i 50-100-200-400-1500 stile libero maschile, i 50-100-200-400-800 stile libero femminile, i 50-100-200 dorso maschile e femminile, i 50-100-200 rana maschile e femminile, i 50-100-200 farfalla maschile e femminile e i 200-400 misti.

Per l’occasione, il parco di via Muratori si trasformerà in un vero e proprio “villaggio dello sport” al fine di creare le condizioni ottimali per la permanenza e lo svolgimento delle gare. Significativa, in questo senso, la trasmissione in streaming delle gare – curata da MEPRadio – presso la piazzetta del parco, per permettere di assistere alle gare senza essere direttamente in piscina, così da partecipare comodamente anche ai diversi eventi e appuntamenti promossi in occasione della manifestazione presso l’area verde di via Muratori.

Per promuovere in maniera adeguata il Meeting, è stato realizzato un sito internet dedicato (www.meetingnuototerniclt.it) dove i partecipanti potranno trovare tutte le informazioni su iscrizioni, svolgimento delle gare ed eventi collaterali.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente del CLT Giovanni Scordo, il sindaco Leonardo Latini, l’Assessore allo Sport Elena Proietti, l’Assessore alla Scuola Cinzia Fabrizi e l’Assessore alla Cultura Maurizio Cecconelli, il presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, il presidente FIN Umbria Mario Provvidenza, il direttore di Confcommercio Terni Maria Bruna Fabbri e il presidente di TerniReti Carlo Befani.

“Con questo Meeting abbiamo coniugato vari aspetti, sia a livello sportivo che culturale: – ha detto il presidente Scordo –. Riteniamo che un Circolo come il nostro possa proporre eventi di qualità e, in questo senso, il Meeting è da considerare come il primo di una serie di eventi da promuovere in collaborazione con la rete di partner che abbiamo messo in campo. Fondamentale, per la riuscita dell’evento, è stato l’importante sostegno della Fondazione CARIT che ha creduto nel progetto”.

“Di quello che è stato fatto – ha detto il sindaco Latini -, mi hanno colpito molte cose, in particolare i numeri, il fatto che si tratti di un primo Meeting ma organizzato in una visione in grande, come è giusto che sia per una realtà importante a livello di numeri e qualità come quella del CLT.

Fondamentale anche la capacità di aver messo a sistema tutto: non solo lo sport ma una serie di eventi collaterali per valorizzare non solo la bellezza del Circolo ma di tutta la Città.

Infine, mi ha colpito anche il nome. Lo abbiamo sentito, ci abbiamo costruito intorno discorsi, ma Acciaio vicino a un meeting di nuoto va a creare una correlazione tra acqua e acciaio e credo sia un modo per far conoscere l’essenza della nostra città”.

D’accordo anche l’Assessore Proietti: “Questo evento è riuscito a mettere insieme molti degli obiettivi che ci siamo dati come amministrazione, coniugando sport e cultura: se si parla di acqua non si poteva non visitare la cascata, così come non si potevano non promuovere eventi enogastronomici. Ovviamente dobbiamo ringraziare la Carit, che sostiene sport ed eventi culturali”.

“Si tratta di un momento importante per lo sport regionale – ha sottolineato il presidente del CONI Ignozza -: questo Meeting rappresenta un traguardo importante ed è bello vedere come sia stato raggiunto un obiettivo significativo grazie ad una organizzazione magistrale, mettendo insieme tanti aspetti”.

Anche il presidente della FIN Provvidenza si è soffermato sulle varie “anime” del Meeting: “Io sono un fautore del binomio sport-cultura e vedere la presentazione di un evento sportivo in una biblioteca è per me di grande significato”.

Società sportive partecipanti

Sono 25 le società sportive partecipanti: Team Centro Italia asd, Rinascita Team Romagna, Appio 2009 asd, Aurelia Nuoto asd, Blu&Green Sporting Club s, C.S. Le Cupole ssd srl, CC Aqua Nuoto asd

Circolo Canottieri Aniene, Cosernuoto asd, Excalibur ssd, Nuoto Club Viterbo ssd, Olgiata 20.12 ssd, Pol Ronciglione Capranica, Stelle Marine ssd, In Sport Rane Rosse, Fermo Nuoto e Pallanuoto, Vis Sauro Nuoto Team, Arete’ ssd, Centro Nuoto Bastia asd, Libertas R.N. Perugia, Spoleto Nuoto,

Stadium Wellness & Health ssd, Thebris Nuoto – P.Felcino, Heaven Due, Polisportiva Dilettantistica CLT.

Gli eventi collaterali

Parallelamente al Meeting di Nuoto, saranno promossi una serie di eventi che andranno ad arricchire l’offerta con appuntamenti culturali ed enogastronomici, promossi anche in collaborazione con aziende e produttori del territorio.

In particolare, nel parco si svolgeranno degustazioni di prodotti locali (Momenti DeGusto CLT, sabato e domenica) e dj set (sabato e domenica alle 18) e, dopo il successo già riscosso con le scuole del territorio, saranno promosse visite guidate gratuite al parco botanico CLT (domenica dalle 16 alle 18) mentre sabato, in collaborazione con il gruppo Micologico Ternano, sarà organizzato l’interessante incontro dedicato ai frutti spontanei che creerà un ulteriore connessione tra territorio e parco del CLT.

Le visite guidate non finiranno qui: sabato sarà la volta di un tour guidato al centro di Terni (ore 17), mentre è in programma un doppio appuntamento per visitare accompagnati da una guida esperta la Cascata delle Marmore (sabato e domenica alle 11).

Non potevano mancare appuntamenti incentrati sullo sport: se presso il parco sarà possibile noleggiare e-bike per escursioni urbane, la due giorni del Meeting vedrà anche lo svolgimento (sabato dalle 16 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18) del Torneo Doppio Padel e Tennis, mentre il primo appuntamento organizzato nell’ambito del Meeting è in programma venerdì 10 giugno alle 18 con il clinic con il coach Simone Palombi, organizzato dal CLT in collaborazione con Aretè ssd.

Sport, turismo, cultura e valorizzazione delle bellezze locali sono la base per creare, non un evento spot, ma il primo di una serie di appuntamenti che la Polisportiva CLT – grazie alle sue 13 discipline ed ai numerosi impianti sportivi di cui dispone – potrà attuare puntando sullo sport per contribuire alla valorizzazione della città di Terni e non solo.